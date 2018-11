Espanha ameaçou bloquear o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia que será discutido este domingo num conselho extraordinário dos 27.

Gibraltar foi um dos grandes espinhos na negociação do Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia. Mas o consenso a que os dois lados chegaram não agradou Espanha, como explicou este sábado o presidente do Governo, Pedro Sánchez, que ameaçou bloquear o acordo alcançado para a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas já veio afirmar que um consenso foi alcançado.



Espanha chegou a um entendimento sobre Gibraltar com o Reino Unido, tendo assim retirado a sua oposição ao acordo entre a União Europeia e o Reino Unido para o Brexit.



"Acabo de anunciar ao rei de Espanha que a Espanha chegou a um acordo sobre Gibraltar", disse Sanchez, numa declaração em direto na televisão. "A Espanha retirou o veto e votará a favor do Brexit", acrescentou, explicando que a União Europeia e o Reino Unido aceitaram as exigências que Madrid tinha feito.



Espanha ameaçou bloquear o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia que será discutido este domingo num conselho extraordinário dos 27. Sánchez chegou a admitir que não haveria cimeira se a questão de Gibraltar não estivesse resolvida.

A posição espanhola mereceu o apoio de Portugal, com o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, a dizer que o acordo para sobre Gibraltar alcançado no quadro das negociações do Brexit só deveria ser aprovado com o aval de Madrid.