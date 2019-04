Foi esta a justificação que Said Mechaout deu quando lhe perguntaram por que assassinou um jovem em Turim, na Itália, num crime que está a chocar o país.

Stefano Leo estava descontraído nas ruas de Turim, na Itália, a ouvir música a caminho do trabalho, num trajeto que fazia todos os dias para chegar à loja de roupa onde era empregado. Foi escolhido por Said Mechaout para ser assassinado porque, na ótica do criminoso, estava "demasiado feliz". "Escolhi matá-lo porque parecia feliz e não suporto a felicidade", justificou o marroquino à polícia italiana.

Foi desta forma crua e desarmante que Mechaout, de 27 anos, confessou o crime após ter sido detido e acusado da morte deste italiano com 33 anos que não conhecia, mas que apunhalou nas ruas da cidade. Escreve o Corriere della Sera, que teve acesso ao inquérito, que o marroquino foi identificado pelas autoridades um mês depois dos factos ocorridos.

Segundo a confissão do homicida, que fez sem fugir a detalhes, Mechaout comprou uma faca na manhã do dia referido e posicionou-se num local próximo do rio Pó para escolher aleatoriamente uma pessoa para atacar. Escolheu esse local por lhe parecer que daí conseguia "fugir facilmente". "Quis matar um rapaz como eu, para lhe roubar todos os projetos, dos filhos, amigos e familiares", explicou.

"Nesse sábado, 23 de fevereiro, fiquei a observar os rostos dos transeuntes, os reformados que passeavam os cães, as mães com os seus filhos, os rapazes que conversavam e brincavam em grupos. E depois vi-o a ele, com esse ar ‘feliz e sereno’ que me pareceu insuportável", disse. "Escolhi matar esse jovem porque parecia feliz e não suporto a felicidade", insistiu o homem nas declarações à polícia.

Antes de selecionar Leo, ainda teve uma discussão com um homem que ia a passear o seu cão, mas decidiu não o atacar por haver muitas pessoas na rua. Depois de escolher o italiano e de o atacar, Leo ainda tentou escapar, arrastando-se até umas escadas. Sucumbiu aos ferimentos no sítio pouco depois.

Na Itália, a comunicação social destaca que Mechaout tinha antecedentes conhecidos de violência doméstica (divorciou-se em 2015) e supostos problemas depressivos. Não lhe são conhecidos registos de morada ou trabalho, e sabe-se que foi seguido pelos Serviços Sociais durante algum tempo, mas nenhum problema psiquiátrico foi sinalizado.

A frieza e indiferença do discurso do homicida estão a chocar o país. Nas redes sociais, o ministro do Interior Matteo Salvini prometeu que a família de Leo veria justiça. "Não há palavras. Farei todo o possível para que a família do pobre Stefano obtenha Justiça", escreveu.