Os pais das crianças que já estão inscritas nas escolas mas que não são vacinadas podem ter de pagar 500 euros de multa. Lei abrange vacinas contra dezenas de vírus.

As escolas italianas vão pdoer recusar a inscrição de crianças com menos de seis anos que não consigam provar que têm as vacinas em dia.



A nova norma entrou em vigor esta segunda-feira, 12 de março, depois de meses de debate nacional sobre vacinação obrigatória.



Os pais de crianças que já estão na escola e que não são vacinadas podem ser multados em 500 euros. De acordo com esta nova lei, crianças até aos seis anos podem mesmo ser impedidas de entrar em berçários e pré-escolas enquanto não tiverem as vacinas em dia.



Já as crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos não serão proibidas de frequentar as escolas, mas os pais vão ter de enfrentar multas de 500€.



A lei Lorenzin abrange vacinas contra o sarampo, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, hepatite B, tosse convulsa, hemofilia de tipo B, varicela e papeira. O nome desta lei é uma homenagem à ex-ministra da Saúde, responsável pela sua elaboração.



Os níveis de vacinação em Itália estavam abaixo dos 80%, sendo esta lei uma tentativa de aumentar os níveis de vacinação para o patamar proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS): 95% da população vacinada.



Esta segunda-feira marcou o último dia para os pais fornecerem documentação obrigatória sobre vacinação dos seus filhos. As autoridades italianas divulgaram os dados e afirmaram que a taxa nacional de vacinação é de 95% para crianças nascidas em 2015.