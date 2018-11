Escola proíbe criança de usar véu islâmico em Espanha

A criança optou por sair da escola, inscrevendo-se noutro estabelecimento onde é permitido aos alunos cobrirem a cabeça. ONG diz que escola compara véu a chapéu.

Uma escola em Murcia, Espanha, proibiu uma aluna de 13 anos em utilizar o véu islâmico durante as aulas, citando o regulamento interno. A adolescente decidiu mudar de instituto de ensino devido à proibição.



A escola que a rapariga frequentava impediu a menina islâmica de utilizar o véu na sala de aula. O estabelecimento privado e com acordos estatais diz ser uma escola laica, sendo esta a justificação apresentada para impedir a aluna de utilizar o véu, segundo o jornal espanhol El País. Segundo o regulamento, a escola, por ser laica, nem tem aulas de religião.



A escola Cruz de Piedra de Jumilla recebeu a matrícula da adolescente em 2017, pretendendo iniciar as aulas no ensino secundário. Aquando da matrícula, a menina não usava ainda o hijab, mas a partir de Setembro deste ano, quando começaram as aulas, passou a utilizar a peça. Foi então que a escola a informou que não o poderia utilizar na aula.



Os pais afirmam que não sabiam esta norma, tentando chegar a um consenso com os responsáveis da escola pelo tema. Enquanto decorriam estas negociações, a jovem de 13 anos ia para a biblioteca para ter aulas, sem partilhar o espaço de aulas com os colegas.



O porta-voz da secretaria regional de Murcia afirmou que as escolas têm o seus próprios regulamentos e que os familiares devem conhecê-los previamente e agir de acordo com as regras.



A jovem acabou por mudar de escola, depois de dias de conversações entre a administração, os pais e a secretaria regional de educação de Murcia. Na nova escola pode utilizar o véu hislâmico.



O presidente da ONG para o Desenvolvimento da Região de Murcia, Moisés Navarro, afirma que os estatutos proíbem "de maneira genérica" assistir às aulas de cabeça coberta, o que coloca o hijab, um símbolo religioso, no mesmo patamar que um chapéu, afirma Navarro. O presidente da ONG afirma que o véu islâmico é um símbolo religioso que entra dentro da liberdade ideológica e do culto das pessoas, não podendo, por essa razão ser equiparado a um chapéu.



"A Constituição e a as normas internacionais sobre direitos humanos amparam o uso destes vestuários e da liberdade religiosa, e um regulamento interno de uma escola não pode impor-se a estas leis."