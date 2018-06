A escola primária Wilhelm Hauff, em Berlim, já foi reaberta depois de ter estado sob suspeita de "situação perigosa". O jornal Bild indicou que tinham sido vistas pessoas suspeitas a entrar no local. A polícia anunciou a evacuação do estabelecimento escolar e da zona circundante no Twitter, depois de ter recebido uma chamada telefónica.

"Não há nem objectos nem pessoas perigosas na escola. Todos os alunos e professores estão a salvo", indicou um porta-voz da polícia à Reuters. As autoridades tinham anunciado a investigação a uma "situação potencialmente perigosa".

A escola ficava em Gesundbrunnen, no norte de Berlim, e os alunos foram levados para uma igreja nas proximidades. Antes, ficaram fechados nas salas de aula como ordenava o protocolo de segurança, e estas foram trancadas pelos professores.