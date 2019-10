Erdogan ameaça facilitar entrada de 3,6 milhões de refugiados na Europa

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou que irá "abrir as portas" a 3,6 milhões de refugiados sírios que estão albergados na Turquia e que poderão procurar abrigo na Europa.

Durante um discurso em Ancara, esta quinta-feira, 10 de outubro, Erdogan avançou com ameaças dirigidas à Europa em resposta à críticas que tem recebido de vários países do Velho Continente quanto à recente ação no norte da Síria. O líder turco alertou ainda a Europa para não rotular estas operações como uma "invasão".

A Turquia iniciou esta quarta-feira uma ofensiva terrestre que penetrou pelo norte da Síria e teve como alvo uma organização armada curda, a Unidades de Proteção Popular (YPG). Um dos objetivos seria o de criar uma "zona segura" para onde pudessem ser transferidos os 3,6 milhões de refugiados sírios que se instalaram na Rússia, e os quais Ancara ameaça agora dirigir para a Europa no caso de esta manter a posição de censura destas iniciativas dos turcos.

Paralelamente, o Governo de Ancara considera os curdos terroristas pelas alegadas ligações com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), o qual defende a autonomia curda na Turquia há mais de trinta anos.

Contudo, do lado sírio da fronteira, as forças curdas serviram como um importante aliado dos Estados Unidos no combate ao Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico. Ancara encontrou agora espaço para atuar depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado no passado domingo que não iria intervir caso existisse uma ofensiva sobre os curdos.