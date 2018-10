Encontradas e devolvidas centenas de peças de arte roubadas a judeus

Uma equipa está há mais de cinco anos a investigar e devolver centenas de peças de arte roubadas a judeus pelos nazis entre 1933 e 1945.

Foram encontradas 170 peças de arte roubadas a famílias judaicas por nazis em museus holandeses. Uma dessas obras estava inclusivamente na colecção da família real holandesa. Obras foram encontradas por um projecto que tem como fim devolver obras de arte roubadas pelos nazis e seus colaboradores.



As buscas por quadros roubados a famílias judaicas estão quase no fim, faltando ainda verificar o acervo do Rijksmuseum, em Amesterdão, a capital holandesa. Ao todo vão ser verificadas 163 instituições (falta apenas uma) e em 42 foram encontradas peças de arte que haviam sido retirados durante a vigência do regime nazi (entre 1933 e 1945).



Entre as obras encontradas contam-se 83 quadros, 26 desenhos e 13 objectos de rituais judaicos que os investigadores acreditam ter sido furtados a famílias. Todas as obras que haviam sido requisitadas interiormente foram já entregues a quem apresentou o requerimento ou às suas famílias, segundo o jornal britânico The Guardian.



Uma das obras que foi identificada como pertencendo a uma família judaica foi devolvida pela família real. O quadro de Joris van der Haagen foi comprado pela rainha Juliana a um vendedor de obras de arte em 1960, sem que a monarca soubesse a sua história, segundo a família real.



A obra que mais recentemente foi confirmada pertencendo a uma família judaica é uma escultura de bronze de Moisés pelo escultor italiano Alessandro Vittoria e do século XVI.



A equipa que procura as obras trabalha neste projecto desde 2012 e já devolveu dezenas de peças de arte, procurando a origem de outras dezenas de forma a que as possa devolver.