Em França centenas de golfinhos dão à costa feridos e mutilados

Os golfinhos surgem bastante feridos depois de tentarem fugir às redes de pesca por arrastão. Ativistas dizem que números podem ascender a milhares de mortes por ano.

Centenas de golfinhos têm dado à costa em França desde o início do ano. Muitas vezes, os mamíferos surgem seriamente feridos e mutilados e o fenómeno terá na sua origem a pesca de arrastão no alto mar.



Já terão sido mais de 1.100 os golfinhos feridos que deram à costa francesa desde o início de 2019, mas há testemunhas que dizem que o número de golfinhos mortos que apareceram no mesmo período temporal faz aumentar este valor para largos milhares, de acordo com o jornal britânico The Guardian.



De acordo com as autópsias realizadas a alguns dos golfinhos que apareceram mortos, os animais apresentam grandes lesões por tentarem libertar-se das redes em que são apanhados durante a pesca de arrastão a robalos e outras espécies de peixes. Mas os próprios pescadores estarão também nas origens dos ferimentos, ao tentarem tirar os cetáceos das suas redes.



Os golfinhos necessitam de vir à superfície para respirarem, mas muitas vezes, quando são apanhados nas redes dos barcos de pesca, não se conseguem desenvencilhar e subir para respirarem, morrendo de asfixia.



Lamya Essemlali, presidente da organização ecológica Sea Shepherd, afirma que o número de animais mortos naquelas circunstâncias possa situar-se entre 6.500 e 10.000 por ano.