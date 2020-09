Em Espanha um farol foi alvo de uma explosão de cores

O artista espanhol Okuda San Miguel transformou um antigo farol branco, no norte da Espanha, pintando-o com cores vivas.O Faro de Ajo era o típico farol - na ponta de um penhasco, branco, alto e com 90 anos -, mas agora a torre foi pintada com dezenas de cores vivas.Okuda San Miguel inspirou-se na "riqueza natural da região ao representar a fauna local e, com as suas texturas, a diversidade cultural de uma Cantábria moderna e aberta, que está ligada ao mundo".San Miguel é conhecido pelo seu estilo colorido e com figuras geométricas que representam elementos naturais.De acordo com a DesignBoom, desde a sua abertura ao público no final de agosto de 2020, o farol já foi visto por mais de dez mil visitantes.