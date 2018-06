Serão cinco as casas construídas recorrendo à tecnologia de impressão a três dimensões.



A cidade de Eindhoven está prestes a tornar-se a primeira do mundo com casas destinadas à habitação construídas com recurso à tecnologia de impressoras 3D.



O projecto de construção de cinco casas habitacionais já está a avançar, tendo sido baptizado com o nome Project Milestone (Projecto Marco Histórico). As casas vão ser construídas num campo verde e, segundo a construtora holandesa encarregue dos trabalhos, a Van Wijnen, esta inovação vai revolucionar o negócio da construção.



Este programa pretende ainda resolver um problema estrutural na Holanda: oferecer uma solução à escassez de trabalhadores das obras no país.



Esta medida vai também tornar possível a redução do consumo de cimento no processo de construção, explicou um dos gerentes da firma, citado pelo jornal The Guardian, explicando depois que o material que compõe as casas (uma espécie de cimento) será produzido pela impressora 3D.



A Universidade de Tecnologia de Eindhoven está a ajudar no desenvolvimento deste projecto, estando a trabalhar com a Van Wijnen para criar a tecnologia necessária para a construção das casas.



A máquina utilizada para criar o material de construção será um braço robótico gigante com uma mangueira que deita uma fórmula especial de cimento cuja textura é semelhante à de chantilly. A sobreposição deste material vai tornar as paredes mais espessas e resistentes. Mas o recheio das paredes continuará a ser feito com "cimento regular", para dar mais estabilidade aos edifícios.



As casas que serão construídas terão um formato "atípico". Com este formato, a Van Wijnen pretende demonstrar que no futuro - e com a tecnologia da impressão em 3 dimensões a evoluir cada vez mais - os edifícios podem começar a surgir em "qualquer formato".



Todas as casas têm originado bastantes pedidos, tendo mesmo a mais pequena (com dois quartos) recebido mais de 20 candidaturas de famílias. Estas duas dezenas de candidaturas surgiram em menos de uma semana depois de o anúncio das casas ter sido feito.





Van Gurp, gerente da empresa, acrescentou ainda que a beleza das impressoras 3D é que as pessoas vão poder começar a construir casas que se adaptem aos seus próprios gostos.