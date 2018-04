O caso remonta a 2016 e ocorreu durante as festas de San Fermín em Pamplona, quando um grupo de cinco homens com idades entre os 27 e 29 anos foi acusado de violar em grupo uma jovem espanhola de 18 anos e de filmar as agressões. O grupo intitulou-se "La Manada" numa conversa conjunta no Whatsapp, o que acabou por dar nome ao caso.

A sentença foi conhecida na quinta-feira, dia 26 de Abril, no tribunal de Navarra e condenou todos os elementos do grupo a nove anos de prisão, a uma ordem de restrição e comunicação e ao pagamento de 10.000€ à vítima. Os arguidos foram culpabilizados por delito continuado de abuso sexual e não por violação colectiva - uma decisão que está a causar tumultos em Espanha e no mundo.

No passado sábado, dia 28 de Abril, cerca de 35.000 protestantes invadiram as ruas da cidade de Pamplona pelo terceiro dia consecutivo. As manifestações, com a presença de homens e mulheres, passaram por várias localidades espanholas como Pamplona, em frente ao Ministério da Justiça em Madrid, na Plaça Sant Jaume Barcelona e em Saragoça, Granada, Vigo. Os protestos espalharam-se também pelas cidades europeias: em Londres, Paris e Berlim. Em Lisboa algumas dezenas de manifestantes reuniram-se na Praça Luís de Camões e à frente da Embaixada Espanhola em Lisboa no domingo (dia 29).

Os protestantes em Pamplona acusaram o sistema judicial espanhol de funcionar mal, que o caso "não é abuso, é violação" e "Eu acredito em ti", em referência à vítima.





Abuso vs. Violação

Segundo a sentença, os cinco homens - José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo (militares), Antonio Manuel Guerrero (Guardia Civil), Jesús Escudero e Ángel Boza – levaram a jovem para um local recôndito, com apenas uma saída e abusaram sexualmente da mesma na madrugada de dia 7 de Julho de 2016, filmando o acto com um telemóvel. A jovem foi encontrada algumas horas depois num banco a chorar e descreveu à polícia quem eram os seus atacantes, que foram presos no dia seguinte.

Os advogados de defesa afirmaram que o sexo foi consentido e que a vítima permitiu que um dos homens a beijasse, justificando que durante os 96 segundos do vídeo gravado pelos homens era possível vê-la imóvel e de olhos fechados – tal foi dito provar o consentimento por parte da vítima.

Por outro lado, a acusação contrapôs que a vítima entrou em estado de choque e que estava demasiado assustada para conseguir reagir.

Além das estratégias usadas no tribunal, os procedimentos judiciais foram criticados pelos populares e pela acusação depois de o colectivo de juízes ter aceitado como prova um relatório produzido por um detective privado, contratado por um dos arguidos. No relatório, é possível encontrar fotografias da jovem a sorrir ao pé de amigos e que isso, segundo a defesa, prova que não houve trauma.

Também um dos juízes do caso, Ricardo Javier González, votou a favor da absolvição dos cinco arguidos, justificando a sua decisão com o facto de a expressão da vítima nos vídeos levados a tribunal não mostrou qualquer "indício de oposição, rejeição, nojo".





Código Penal espanhol





Reformas após a sentença?

No Código Penal espanhol, o abuso sexual incorre numa pena de prisão entre 1 a 3 anos. Se existir penetração, a pena passa para 4 a 10 anos. Em caso de agressão sexual, a pena fica entre 1 a 5 anos de prisão e se houve penetração passa a ser considerada violação, com uma condenação a 6 a 12 anos de prisão. No caso "La Manada", os juízes concluíram que os abusos foram realizados sem o consentimento da mulher, mas que não foi usada violência nem intimidação no acto, duas condições necessárias para que a agressão fosse considerada violação em Espanha, uma nuance legal difícil de provar em tribunal, de acordo com um editorial do jornal espanhol El País.

Além de ter motivado diversos protestos populares em Espanha e em outros países europeus, o governo de Mariano Rajoy anunciou que irá rever a tipificação de delitos sexuais no Código Penal espanhol. Também o ministro espanhol da Justiça, Rafael Catalá, pediu a revisão do enquadramento legal de crimes deste género.

O Ministério Público de Navarra e os advogados da vítima revelaram que vão recorrer da sentença, uma vez que os crimes "são constitutivos de um crime de agressão sexual — violação — e não apenas de abuso sexual".



Uma festa marcada por abusos

As festividades de São Fermín têm sido marcadas nos últimos anos por relatos de abusos sexuais. Segundo dados da imprensa local espanhola, nos últimos anos há em média 5 a 10 denúncias de agressões sexuais, embora o número possa ser muito superior.

Em 2008, uma mulher chamada Nagore Lafagge foi estrangulada durante as festas em Pamplona por se recusar a ter relações sexuais com um desconhecido.