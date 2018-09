O relógio continua a contar (com horários sazonais por enquanto) para chegar a data limite do Brexit. Theresa May, a primeira-ministra britânica, esteve no Parlamento a discutir a hipótese do no deal, situação em que o Reino Unido terá de abandonar a União Europeia sem ter chegado a um acordo, arcando com as consequências. Esta quinta-feira, vai reunir com os seus ministros para delinear um plano que preveja esta situação.

Esta quarta-feira, no Parlamento, a primeira-ministra que está ao leme do Reino Unido desde que David Cameron abandonou o cargo na sequência do referendo que ditou a vontade dos britânicos de abandonarem a União Europeia (UE), afirmou que seja qual for o desfecho final, o Reino Unido é uma nação que honra todos os seus compromissos estrangeiros.