Duda vence segunda volta das presidenciais da Polónia

O presidente da Polónia, Andrzej Duda, conseguiu a reeleição para um segundo mandato, com uma margem curta. Duda conseguiu 51,2%, enquanto o seu adversário liberal e presidente da Câmara de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, teve 48,8% da votação, numa altura em que quase todos os votos estão contados.Durante a campanha eleitoral, Duda prometeu um segundo mandato de apoio à agenda legislativa do partido no poder, o Lei e Justiça (PiS), e Trzaskowski assumiu-se como o rosto da mudança no país. Em meados de junho, em plena campanha eleitoral, o presidente incumbente comparou a "ideologia LGBT" à "doutrinação comunista" e prometeu apoiar os valores da família "tradicional".A taxa de participação nesta segunda volta das presidenciais foi de 68%, sendo superior à registada na primeira volta (64,5%). Na primeira volta havia 11 candidatos à presidência.

A eleição de Duda é uma das mais importantes para o futuro da Polónia e pode ditar profundas implicações para a relação de polacos com Bruxelas. Com a reeleição do candidato do Lei e Justiça (PiS), o governo deverá continuar a implementar as suas medidas conservadoras, como uma reforma judicial que a União Europeia declara como não sendo democrática.

O outro candidato, Trzaskowski do partido liberal Plataforma Cívica, prometia reparar as relações da Polónia com a União Europeia e usar o seu poder presidencial para vetar qualquer legislação que aplique mudanças judiciais na lei.