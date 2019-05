Duas mulheres beijam-se em selfie e enganam Salvini

Duas mulheres "estragaram" a fotografia ao ministro do interior de extrema-direita italiano Matteo Salvini ao darem um beijo entre as duas.Gaia Parisi e Matilde Rizzo abordaram o ministro do interior italiano para tirarem uma fotografia os três. Enquanto Salvini se ria para a fotografia, as duas mulheres beijaram-se para a câmera, como forma de protesto contra Salvini que, recentemente, se mostrou a favor dos movimentos anti-LGBT, anti-feministas e anti-aborto, durante o Congresso para as Famílias do Mundo, que aconteceu em março na Itália.

Salvini afirmou que defendia os direitos das crianças a terem uma "mãe e um pai" e acrescentou ainda que enquanto for ministro, "os úteros para arrendar não vão existir - são um crime".



"Esta ideia provocatória surgiu-nos porque ele foi claramente a favor do Congresso para as Famílias do Mundo em Verona", explicaram as duas mulheres em declarações aos meios de comunicação italianos, acrescentando: "Atingismo o nosso objetivo: fizemo-nos ouvir e isso é importante.