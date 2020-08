O Ministério da Agricultura alemão vai impor uma nova lei, que prevê que os cães sejam passeados pelo menos duas vezes por dia. A nova "Hundeverordnungou" ("Lei dos cães") refere que cada animal deve ser passeado, pelo menos, durante uma hora em cada uma vez, estabelecendo um limite mínimo de duas horas de passeio por dia.A ministra da agricultura alemã, Julia Klöckner, referiu que "os cães não são brinquedos fofinhos. Eles também têm necessidades próprias, que precisam de ser tidas em conta" e que é exatamente por esse motivo que existe esta nova lei.Klöckner referiu que a decisão foi baseada em novas descobertas científicas que provam que os cães precisam de uma "atividade suficiente e contacto com os estímulos ambientais", incluindo outros animais, a natureza e as pessoas.A lei prevê também a proibição de os cães ficarem atrelados a uma corrente ou trela por longos períodos de tempo.Cerca de 19% das famílias alemãs têm cães de estimação. Será da competência das autoridades de cada um dos 16 estados que constituem a Alemanha garantirem o cumprimento da lei.Novos dados sugerem que 9,4 milhões de canídeos da Alemanha não estão a ter o exercício necessário nem a ser estimulados o suficiente. A lei deverá ser implementada no próximo ano.