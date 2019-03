O incidente decorreu na Ben Nevis, a montanha mais alta do Reino Unido.

Pelo menos duas pessoas morreram esta terça-feira na sequência de uma avalanche na Ben Nevis, a montanha mais alta do Reino Unido, segundo informações das autoridades escocesas. Duas pessoas ficaram também feridas, avança a Sky News.



O incidente na montanha localizada na Escócia ocorreu antes do meio-dia (hora local). No local já estão uma ambulância aérea e um helicóptero da Guarda Costeira.

"Fomos alertados para uma avalanche em Ben Nevis pouco depois das 11h50 desta manhã. A polícia está de momento a coordenar o resgate na montanha e a apoiar os seus colegas no local", informou um porta-voz da Polícia da Escócia, citado pelo Metro. "Podemos confirmar que, infelizmente, duas pessoas morreram e duas ficaram feridas", disse.



Ben Nevis, o ponto mais alto do Reino Unido, tem 1344 metros de altitude.

Desconhecem-se para já mais detalhes.