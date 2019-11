Antonio Manuel Guerrero e Alfonso Jesús Cabezuelo gravaram sete vídeos e tiraram fotografias da violação em grupo que ocorreu nas Festas de São Firmino, de Pamplona, no verão de 2016. Os magistrados consideraram os jovens autores de um crime contra a intimidade, ilibando desse mesmo crime os restantes cinco membros do grupo.



No acórdão citado pela agência Efe, os magistrados reforçaram a gravidade dos crimes, lembrando que puseram a nu a "intimidade" da jovem no "contexto de uma agressão sexual".



Os dois elementos condenados esta quarta-feira tinham sido absolvidos em abril de 2018 do crime de gravação, mas o Tribunal Superior de Justiça ordenou que o caso fosse reexaminado.



A justiça espanhola condenou dois dos cinco membros do grupoa três anos e três meses de prisão, por gravarem a violação a uma jovem em 2016. Os homens também foram condenados a pagar uma multa de 5.670 euros.Em julho deste ano, o Supremo Tribunal espanhol decretou que os cinco homens deveriam cumprir uma pena de prisão efetiva de 15 anos pela violação da jovem, em Madrid.O Supremo Tribunal classificou os feitos como um delito de agressão sexual , considerando que os acusados intimidaram a vítima para a forçar a manter relações sexuais. Considerou ainda que a vítima sofreu uma "situação intimidante" que fez com que ela mesma "adotasse uma atitude de sujeição, fazendo o que os autores lhe diziam que fizesse face à angústia que a situação lhe produziu". Os magistrados consideraram que os acusados se "aproveitaram" das circunstâncias para atacar a jovem, que sofreu pelo menos "dez agressões sexuais com penetrações orais, vaginais e anais". Agravou assim a pena de prisão de cada um dos acusados de nove para 15 anos, sendo que um dos membros do grupo foi condenado a mais dois anos por roubo com intimidação do telemóvel da vítima.A jovem, na altura com 18 anos, foi violada nas festas de São Firmino. Os elementos do La Manada – depois de dois anos em prisão preventiva –, foram condenados em dezembro de 2018 por abuso sexual e não por violação, altura em que foram apresentados recursos. Saíram, há um ano, em liberdade condicional após pagarem uma fiança de seis mil euros. A jovem irá receber uma indemnização de 100 mil euros.