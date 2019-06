Dois aviões militares chocaram na Alemanha

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) 24 de junho de 2019 Em atualização A rádio alemã Ostseewelle Hit-Radio divulgou um vídeo onde se podem ver colunas de fumo que serão resultantes do acidente.Em atualização

Dois caças Eurofighters da Força Aérea Alemã chocaram na região do Meclenburgo-Pomerânia, no norte da Alemanha, esta segunda-feira, avançou um porta-voz do ministério do interior alemão.A Força Aérea alemã disse que ambos os pilotos conseguiram ejetar-se e terão aterrado junta da base militar de Laage, no estado de Mecklenburg-Vorpommern. O ramo militar escreveu no Twitter: "Os dois aviões estavam a voar juntamente com um terceiro numa Missão Aérea de Combate. O piloto do terceiro Eurofighter viu o acidente e disse que dois paraquedas aterraram".