A Dinamarca decidiu que vai construir uma vedação com 48 quilómetros de cumprimento na fronteira com a Alemanha para manter afastados javalis que possam estar infectados com a peste suína.

Ainda não foram detectados casos no país, mas o governo teme que a doença afecte de forma grave o sector de produção de carne de porco no país, cujo valor de exportações atinge os 4.4 mil milhões de euros por ano

A doença está a contaminar os países da Europa de Leste nomeadamente a Polónia, República Checa, Roménia, Estónia, Letónia e Lituânia. Apesar de ser inofensiva para humanos, a doença causa a morte de porcos e javalis em dez dias e não existe uma vacina disponível.