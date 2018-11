Dez pessoas feridas após ataque com ácido clorídrico em bar de França

Incidente aconteceu em Marselha. A agressora, que usou uma garrafa de spray, foi detida pelas autoridades.

Dez pessoas ficaram feridas este sábado depois de terem sido atacadas com ácido clorídrico num bar em Marselha, em França.



Segundo avança a imprensa francesa, uma mulher, que terá distúrbios psiquiátricos, usou uma garrafa de spray para atacar.



Quatro das vítimas foram tratadas no local pelos bombeiros e as outras seis tiveram de ser transportadas para o hospital.



As razões do ataque ainda não são conhecidas. A atacante foi detida.