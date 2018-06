Dez pessoas morreram em Volgogrado, Rússia, na sequência de uma colisão entre um cruzeiro e um rebocador. Todos os passageiros são de nacionalidade russa. Cinco pessoas foram salvas e ficaram feridas, e uma ainda está desaparecida.

Os serviços de emergência foram notificados às 22 horas (20 horas em Portugal). As duas embarcações colidiram no rio Volga.

Em Volgogrado, acontecerão jogos do Campeonato do Mundo. As selecções de Inglaterra, Tunísia, Nigéria, Islândia, Arábia Saudita, Egipto, Japão e Polónia vão jogar na cidade.