Foi detido um suspeito da morte da jornalista búlgara Viktoria Marinova, assassinada pouco depois de ter divulgado suspeitas de corrupção no governo da Bulgária. Segundo a imprensa do país, trata-se de um "cidadão romeno com passaporte da Moldávia".Os procuradores da Bulgária já abriram uma investigação às suspeitas de uso indevido de fundos vindos da União Europeia. Em Setembro, Marinova fez um programa de televisão com dois jornalistas de investigação detidos por terem investigado as suspeitas de fraude. O Grupo GP, uma construtora acusada de estar envolvida na fraude, ficou com 14 milhões de euros congelados nas contas por ordem judicial.Marinova, de 30 anos, foi violada e estrangulada. O seu corpo foi encontrado junto ao rio Danúbio, em Ruse.