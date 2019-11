Detido empresário de Malta suspeito de estar ligado a morte de jornalista

Yorgen Fenech, um dos maiores empresários de Malta , foi detido sob suspeitas de envolvimento na morte da jornalista que acompanhava casos de corrupção no país Daphne Caruana Galizia e que foi assassinada em 2017.O milionário foi detido enquanto tentava sair, de madrugada, da ilha mediterrânea a partir do porto de Portomaso, a bordo do seu iate. As fontes citadas pela agência noticiosa Reuters não referem se Fenech já foi acusado formalmente.Segundo a lei de Malta, a polícia tem 48 horas para interrogar e acusar o suspeito antes de o libertar.Fenech é dono da 17 Black, empresa acusada de fazer parte de uma "grande rede criminosa" da indústria das apostas online.A detenção ocorre um dia após o governo de Malta ter anunciado um indulto ao intermediário que teria informações sobre os mandantes do crime. O primeiro-ministro maltês, Joseph Muscat, assinou uma carta com um perdão formal ao suspeito, que foi detido na semana passada numa operação conjunta entre a polícia local e a Interpol. "Se a pessoa colaborar e a informação for suficiente para processar o autor moral deste crime, receberá um indulto presidencial", podia ler-se no indulto presidencial.O suspeito foi preso numa investigação a um esquema de lavagem de dinheiro, e é suspeito de se ter envolvido com as pessoas que conseguiram os explosivos colocados debaixo do carro de Caruana Galizia e que explodiram quando esta entrou no veículo. Três homens esperam julgamento por ter colocado a bomba no carro da jornalista. Porém, quem deu a ordem ainda está em liberdade, acreditam as autoridades.

Caruana Galizia era conhecida por divulgar os casos de corrupção na elite política e empresarial de Malta. Morreu aos 53 anos.



A jornalista investigava na altura da morte vários políticos malteses, incluindo o primeiro-ministro e a mulher, no âmbito dos "Papéis do Panamá", que mostraram como centenas de políticos, empresários e celebridades utilizaram paraísos fiscais para evasão fiscal, lavagem de dinheiro e transações ilegais.



Três pessoas foram detidas em dezembro de 2017 por suspeita de executarem o homicídio, mas o mandante do crime não foi identificado.