"Numa investigação sobre a origem das armas usadas pelos terroristas do EI (Estado Islâmico) durante os ataques em Paris, em 2015, a polícia deteve dois homens em Amesterdão na terça-feira", explica o Ministério Público holandês através de um comunicado.



Alguns dos membros da célula jihadista ter-se-ão deslocado até à Holanda em outubro de 2015 para recolher armas, explicava ainda o Ministério Público holandês no comunicado citado pela agência Lusa.



Reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico, os atentados de 13 de novembro de 2015, em Paris, provocaram 130 mortos e centenas de feridos.



Computadores, telefones, assim como documentos e outros suportes de dados foram apreendidos na casa dos dois homens.



O suspeito de 29 anos compareceu hoje diante do juiz de instrução de Roterdão e será detido durante pelo menos duas semanas, altura em que a sua situação será novamente avaliada.



"A saúde do outro suspeito não permitiu que fosse detido. Como não havia outra possibilidade, o homem foi colocado em liberdade na quinta-feira, aguardando os resultados de uma investigação mais aprofundada", acrescentou o Ministério Público.

