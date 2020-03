A Hungria anunciou esta quarta-feira os dois primeiros casos confirmados de infeção pelo coronavírus. São dois estudantes iranianos que se encontravam no país, de acordo com a agência Reuters.



A confirmação foi dada pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, através do Facebook. O governante revelou ainda que ambos os jovens estão assintomáticos, mas que foram hospitalizados como prevenção após a confirmação da infeção.



"Temos o primeiro indivíduo infetado, ou melhor dois ao mesmo tempo, que tivemos de hospitalizar por causa da infeção. Não têm sintomas ainda, mas o facto de estarem infetados foi confirmado", disse Orbán, citado pela Reuters.



O Irão foi um dos países mais afetados pelo surto de Covid-19 com perto de uma centena de mortes declaradas, quase tantas como a Itália. De acordo com a Retuers, citando o presidente do Instituto Nacional de Saúde iraniano, os dois jovens tinham ido até ao Irão para o Ano Novo. Quando regressaram, um deles pediu para ser examinado.



As companheiras dos dois estudantes foram isoladas.



O último balanço mundial dava conta de 95.079 infetados, 3.249 mortes e 51.432 curados. Há cinco casos confirmados em Portugal.



A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional de risco "muito elevado".