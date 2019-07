Foram consideradas 92 vítimas, a mais nova das quais com 17 anos e o mais velho com 60. No entanto, as autoridades acreditam que possam ser até 400 os lesados.



Os 18 membros do grupo controlavam as contas bancárias das vítimas e, quando acabava a semana (altura em que receberiam o salário), grande parte do dinheiro era retirado das suas contas. No fim do mês recebiam cerca de 20 libras (22 euros), avança o jornal norte-americano The New York Times.



O grupo criou uma parceria com um funcionário de um dos centros de emprego de Worcester, que criaria falsas ofertas de emprego para candidatos que acabavam apanhados na rede de tráfico.



Os trabalhadores eram mantidos em condições degradantes em casas abandonadas perto de West Bromwich, Smethwick e Walsall. Nestas casas os trabalhadores não tinham casa de banho, tendo de tomar banho nos canais. As fotografias mostram também colchões e lençóis velhos em quartos de reduzidas dimensões.



De acordo com o que ficou provado em tribunal, quando as vítimas se recusavam a trabalhar eram alvos de agressões ou de ameaças de violência. A alguns foi dito, aliás, que seriam levados para "a floresta" para cavar as suas próprias sepulturas.



O tribunal deu como provado que certa vez, quando um dos trabalhadores morreu, o grupo escondeu os seus pertences e os seus documentos de identificação, para manter a rede secreta.



A denúncia surgiu depois de dois destes trabalhadores terem, em 2015, fugido do controlo dos exploradores e terem denunciado a situação em que viviam à organização Hope for Justice, cujo objetivo é combater o tráfico humano e a escravidão.



Todos os elementos da rede foram condenados esta semana por tráfico, conspiração e lavagem de dinheiro. As penas vão dos três aos 11 anos de prisão.

"A maior, mais ambiciosa e prolífica" rede de escravatura moderna alguma vez desmantelada no Reino Unido. Foi assim que o tribunal de Birmingham definiu esta sexta-feira uma rede de crime organizado da qual faziam parte 18 pessoas. Todos os elementos da rede foram condenados por tráfico, conspiração e lavagem de dinheiro. As penas vão dos três aos 11 anos de prisão.Segundo o tribunal, ficou provado que o grupo polaco recrutava outros polacos através da Internet, prometendo-lhes trabalhos com condições irrecusáveis, que depois acabam por se revelar muito diferentes daquilo que havia sido prometido anteriormente. Na sua maioria, os recrutas eram antigos prisioneiros, sem-abirgos e pessoas com adições e que acabam a trabalhar em centros de reciclagem de lixo, quintas e fábricas de produção animal.