Os deputados europeus do Partido do Brexit, de Nigel Farage, protagonizaram hoje uma ação de protesto virando as costas enquanto tocava o hino europeu no plenário do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, durante a sua sessão inaugural.

Os eurodeputados foram convidados a levantar-se para ouvir o hino europeu, mas os 29 deputados britânicos, eleitos na expectativa de que o Reino Unido deixe a União Europeia, mostraram hostilidade ao virarem-se de costas enquanto os músicos tocavam o Hino da Alegria, de Beethoven.