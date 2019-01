Deputado do partido alemão AfD agredido com violência

Um deputado do partido de extrema-direita alemão Alternative für Deutschland(Alternativa para a Alemanha, AfD) foi violentamente agredido esta segunda-feira por três homens encapuzados.A polícia alemã já informou que está a investigar a agressão e que está a lidar com o caso como se de um ataque motivado por questões políticas se tratasse. A AfD é um partido eurocético e anti-imigração. A agressão ocorreu em Goetheplatz, em Bremen, cidade onde Frank Magnitz desempenhava funções políticas dentro do AfD.O partido de Magnitz emitiu um comunicado onde condenou e detalhou o ataque ao seu membro. "Eles bateram-lhe com um pedaço de madeira até ele ficar inconsciente e depois ficaram a dar-lhe pontapés no chão", informou o partido. O ataque terá sido parado quando um trabalhador da construção civil interviu.

No comunicado, o partido refere que era "um dia negro para a democracia na Alemanha", acusando ainda partidos de esquerda alemães, incluindo o social-democrata SPD, de apoiarem grupos de ativistas violentos como os Antifa.



O deputado do SPD Johannes Kahrs declarou que "a violência nunca é aceitável" e classificou como "lixo" todas as formas de extremismo

O AfD entrou pela primeira vez no Parlamento nacional nas últimas eleições, conquistando 13% dos votos e 94 lugares.



Reproduz-se abaixo a fotografia partilhada pelo partido do deputado e dos ferimentos que sofreu.A imagem pode ferir susceptibilidades. Aconselha-se discrição.











Deputado da AfD espancado