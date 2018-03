A secretária-geral da Esquerra Republicana catalã, um dos partidos que apoiam a independência da Catalunha, Marta Rovira fugiu de Espanha para escapar a uma possível detenção.

A dirigente do partido, cujo líder, Oriol Junqueras, já se encontra preso, acusado de sedição por ter participado na organização do referendo para a independência, devia apresentar-se hoje perante o Supremo Tribunal onde iria ouvir as acusações que pendem sobre si.

"Sinto tristeza, mas muito mais triste haveria de ser viver silenciada interiormente. Sentir a minha liberdade de expressão censurada por tribunais que intimidam e que que aplicam – descaradamente – critérios políticos", escreveu numa carta publicada pelo partido online.

"Cada dia, a cada hora sentia a minha liberdade limitada por ameaças judiciais arbitrárias. Não me sentia livre. Não me reconhecia. Nestas últimas semanas tenho vivido numa prisão interna."

A deputada catalã considera que o "caminho do exílio" será duro, mas "a única forma que tenho de recuperar a minha voz política."

Marta Rovira era suspeita de sedição, mas o juiz não tinha retirado o seu passaporte ou proibido a sua saída de território espanhol depois de ter sido ouvida no passado dia 19 de Fevereiro. A deputada pagou na altura uma caução de 60 mil euros e estava obrigada a comparências quinzenais no tribunal.

Hoje, devia ter comparecido juntamente com outros deputados catalães ao Supremo Tribunal, que entretanto formalizou a acusação de sedição contra 13 separatistas catalães, incluindo o ex-presidente catalão, Carles Puigdemont.



Marta Rovira junta-se assim a Carles Puigdemont e outros cinco catalães que há cinco meses fugiram de Espanha para evitar a cadeia.