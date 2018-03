O anti-semitismo está a crescer na Alemanha. Pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, um partido da extrema-direita conseguiu chegar ao parlamento alemão e a chegada de um milhão de refugiados, muitos muçulmanos, tem também aumentado as manifestações de ódio contra os judeus: em Dezembro do ano passado, alemães de origem palestiniana queimaram uma bandeira de Israel debaixo da Porta de Brandeburgo, em Berlim, e muitos estudantes refugiados defendem que o Holocausto nunca aconteceu, porque foi o que aprenderam na escola nos seus países de origem.

O governo já reagiu. A chanceler Angela Merkel nomeou pela primeira vez um coordenador para combater o anti-semitismo. E há quem defenda a deportação imediata dos refugiados anti-semitas.

O problema está também patente nas escolas alemãs onde alguns miúdos acham piada imitar Adolfo Hitler, colocando um dedo debaixo do nariz e erguendo o braço, e onde a palavra "judeu" é usada como insulto nos jogos de futebol.

Para uma deputada berlinense, o problema pode resolver-se com visitas escolares obrigatórias aos campos de concentração nazis. "Precisamos de tornar a nossa história relevante para todos: alemães que já não sentem ligação com o passado e imigrantes que se sentem excluídos do presente", disse Swasan Chebli ao The New York Times.

A deputada de origem palestiniana garante que a visita que fez quando era jovem a mudou. "É uma forma poderosa de manter a memória viva e dar significado ao mantra ‘nunca mais’."

Os professores de história alemães costumam planear visitas de estudo aos campos de concentração que foram construídos na Alemanha, como Sachsenhausen. Apesar de lá terem morrido milhares de pessoas, estes não eram campos de morte, como Auschwitz, que foram instalados fora do país.

Mas é comum que os alunos que mais apreensão causam aos professores pelas suas posições ou brincadeiras anti-semitas ou xenófobas faltem no dia das visitas. "Seria ingénuo esperar que duas horas de visita consigam transformar neo-nazis em anti-fascistas", disse o director do Museu de Sachsenhausen, Günter Morsch. "Dêem-nos um pouco mais de tempo e conseguimos muito."

Recentemente, o museu recebeu um grupo de jovens, de uma escola onde os graffitis neo-nazis eram um problema. Durante várias semanas, ajudaram na reconstrução de parte do museu e analisaram uma série de desenhos e cartas dos prisioneiros para montar uma exposição. "Depois de algum tempo connosco, o problema desapareceu", garantiu Günter Morsch.