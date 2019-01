Ao fim de dez dias de esforços, as autoridades parecem não querer abrandar os esforços ou desanimar no que à operação de resgate de Julen diz respeito. "Continuamos a trabalhar sem descanso, cada vez nos sentimos mais próximos do Julen e não duvidem que continuamos a apostar na solução que desenhámos e que acreditamos que vá dar fruto muito em breve", disse o delegado responsável pela operação, Ángel García.





"Foram consideradas várias opções para resolver a situação e a escolha passou pelo preenchimento do poço com terra fina, onde depois será perfurado novamente com uma largura ligeiramente maior", informou o delegado. Depois do atraso nas operações de resgate, os trabalhos foram retomados por volta das 5 horas da manhã e o túnel vertical já terá sido concluído, faltando agora a limpeza deste de maneira a proceder à entubação.



O passo seguinte será a construção de um túnel horizontal, que será realizada manualmente por uma equipa de mineiro com picaretas - devido à instabilidade do terreno. O tempo previsto para a construção do túnel que servirá como última etapa para o resgate de Julen é de 24 horas.

O bebé de dois anos caiu num poço em Totalán , Málaga, há dez dias e desde então que as autoridades nacionais estão a tentar resgatá-lo. Um problema técnico atrasou a última fase dos trabalhos de resgate de Julen Jiménez depois de um erro de cálculo ter dificultado o encaixe dos tubos metálicos que servem para reforçar as paredes do túnel paralelo de 60 metros concluído esta segunda-feira. O túnel será assim alargado para que os trabalhos possam prosseguir.