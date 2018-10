A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou que depois de se dar o Brexit, será mais difícil migrantes chegarem ao Reino Unido. Há mesmo a hipótese de serem instituídos vistos.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, avisou que os cidadãos europeus já não vão receber uma prioridade aquando da vontade de viver e trabalhar no Reino Unido, depois de se concluir o Brexit. Cidadãos britânicos poderão vir a ser afectados por esta decisão e terem de pedir vistos para visitar e trabalhar na Europa.



Em declarações sobre o acordo final da ruptura do Reino Unido com a União Europeia, a primeira-ministra informou que o acordo final poderá vir a conter algumas facilidades na mobilidade, mas que isso estava fora do controlo do governo britânico. Esta nova política "acaba com a liberdade de movimento de uma vez por todas", disse May, ressalvando que os turistas e trabalhadores do Reino Unido poderão vir a enfrentar restrições para viajar na UE.



O Governo anunciou que trabalhadores altamente qualificados teriam prioridade se desejassem ir morar ou trabalhar para o Reino Unido, negando assim migração pouco-qualificada. Esta decisão não foi ainda ratificada.



Há ainda a questão do turismo interno e externo. A primeira-ministra britânica não nega que possam vir a existir concessões de mobilidade. "Em todos os acordos de trocas realizados entre países, há partes referentes aos movimentos de pessoas e viagens de trabalho", lembrou a primeira-ministra em declarações à BBC 4 esta terça-feira de manhã reforçando que, caso um acordo com a UE será sempre feito nos mesmos moldes do que com outros países.



May nega que os vistos que os britânicos possam vir a ter de pedir sejam parecidos com os dos EUA, mas está a basear as suas crenças na boa fé dos estados-membro da União Europeia. May diz que espera que haja cortesias "recíprocas".