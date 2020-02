A carregar o vídeo ...

Retroescavadoras começaram a destruir um dos maiores centros de venda de droga na Europa : os quatro blocos de apartamentos de Scampia, em Nápoles, Itália . Foi usada uma grua de 50 metros e 130 toneladas para destruir o edifício onde foi filmada a série de televisão Gomorrah.Durante os últimos anos estes prédios têm sido o cenário para as guerras entre os clãs da Camorra, um dos braços da máfia da Sicília. A sua demolição foi testemunhada por dezenas de câmeras de filmar e centenas de pessoas, muitas delas antigos moradores. "Apesar das séries e dos filmes, moraram aqui pessoas - pessoas a sério, com histórias reais. Hoje, aqui, morre um pedaço da minha história", disse ao jornal The Guardian Rosa Amato, de 25 anos.Já o presidente da câmara local tem uma visão muito diferente: "É um lindo dia para a nossa cidade e para Itália", disse Luigi de Magistris.Alguns dos antigos moradores foram transferidos para novos apartamentos enquanto outros foram levados para a única das torres que não vai para já ser destruída e que vai ser remodelada.As Velas, como era conhecido o complexo de prédios, foram desenhadas pelo arquiteto Francesco di Salvo e construídas entre 1965 e 1980 como forma de substituir os bairros de lata do centro de Nápoles. Foram inicialmente construídos sete torres, tendo as restantes três sido demolidas entre 1998 e 2003.Durante anos, os prédios foram-se degradando até que os residentes dos blocos criaram uma campanha para conseguirem a construção de novos apartamentos, ou pelo menos que os existentes recebessem obras.