Das surpresas aos piores exemplos. Como está a evoluir a segunda vaga de Covid-19 na Europa

A segunda vaga da pandemia de Covid-19 continua a ganhar campo em alguns países europeus. Depois de um abrandamento durante o verão, as últimas semanas voltaram a causar dezenas de milhares de novas infeções diárias. Espanha e França voltam a liderar os ranking de novas infeções. A Itália está a ter uma segunda vaga mais calma do que a primeira.



Relacionado DGS diz que é difícil saber se Portugal já enfrenta segunda vaga de Covid-19 Filipe Froes: "A segunda vaga está a chegar e nós vamos lá chegar com menos capacidade" Curva epidémica em LVT não permite concluir que se está perante segunda vaga



A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, indicou na passada semana que era "ainda precoce" e "muito difícil" declarar se Portugal estava já a atravessar a 2.ª vaga da pandemia da Covid-19, mas os números mostram que, em termos de população, o País não está assim tão longe de outros que registam números muitos altos de casos e mortes pelo novo coronavírus.













França

A França registou esta quarta-feira 12.845 novos casos de Covid-19, depois de na semana passada ter batido o antigo recorde de 16.096 novas infeções de SARS-CoV-2 detetadas.

Mas apesar deste aumento de casos significativo, o número de mortes continua muito abaixo daquele que se verificou em abril, em que chegaram a morrer mais de 1.400 pessoas num único dia. Ora, esta quarta-feira morreram 63 pessoas e desde meados de maio que não houve um único dia em que tenham morrido mais de 200 pessoas.

O governo francês tem estado a reunir com os presidentes da câmara locais para decidirem um novo conjunto de regras e tentar travar esta nova vaga da pandemia, principalmente em Paris, Lyon, Grenoble e Toulouse.

As quatro cidades encontram-se atualmente em "alerta reforçado", embora, à luz dos novos contágios contabilizados nos últimos dias, possam passar para "alerta máximo", em que já estão a região metropolitana de Marselha e de Aix en Provence, bem como a ilha de Guadalupe, nas Antilhas.





Espanha

Desde que no final de março a Espanha passou a Itália como o país europeu com mais casos que nunca mais voltou a perder essa liderança. E desde meados de julho que voltou a ter os números a crescer duma forma quase exponencial.

O ministério da Saúde espanhol registou esta quarta-feira mais 11.016 novas infeções nas últimas 24 horas, o que elevava o total de casos desde o início da pandemia para 769.188. Já o número de mortes cifrou-se nas 177.

A maior preocupação atual do governo espanhol é conter o surto na comunidade de Madrid. Segundo o jornal El Mundo, está a ser preparado o encerramento da cidade de Madrid, bem como de outras dez cidades, alegando uma "situação extrema".

As comunidades afetadas são as que têm mais de 500 casos por 100 mil habitantes e em que a ocupação das Unidades de Cuidados Intensivos ultrapassem os 35%, segundo aquele diário.

O recorde de novos casos em Espanha foi batido a 18 de agosto, com 11.588 casos.



[recentemente a Espanha começou a publicar os números de fim-de-semana à segunda-feira, o que mostra a discrepância dos números registados à segunda com o sábado e domingo.]





República Checa

O Governo da República Checa decidiu esta quarta-feira reintroduzir o estado de emergência, que entrará em vigor a partir da próxima segunda-feira, por um período de 30 dias para intensificar a luta contra a pandemia.

Nas últimas 24 horas, a República Checa registou mais 1.965 novos casos de contágio pelo novo coronavirus, elevando o total para 67.843, tendo registado também mais nove mortes, totalizando agora 636.

Segundo a cadeia de televisão Ceska Televize, a República Checa, um dos países que melhor soube e conseguiu enfrentar a primeira vaga de contágios, regista atualmente um crescimento significativo de novos casos, tendo atingido os 271 por cada 100.000 habitantes, apenas atrás dos 330 registados em Espanha.

No Parlamento, o ministro da Saúde checo, Roman Prymula, justificou a medida, que contará com novas restrições, face ao "crescimento do coronavírus como um foguete".

O país da Europa Central segue, assim, o exemplo da Eslováquia, que, tendo em conta as mesmas razões, declarou novamente, no início da semana, o estado de emergência no país, que entra em vigor esta quinta-feira.





Itália

Apesar dos aumentos verificados em muitos países europeus, a Itália, onde tiveram origem grande parte dos surtos europeus da primeira vaga de infeções de Covid-19 mantém atualmente o número de novos doentes abaixo da fasquia dos dois mil, depois de ter chegado a registar 6.500.

As autoridades italianas de saúde realizam cerca de 100 mil testes diários e voltaram agora a abrir os centros de tratamento de Covid-19 nos hospitais, reintroduzindo planos de contingência de forma local.

Ainda assim, com a situação a escalar rapidamente nos países vizinhos, o quadro de evolução da doença em Itália continua a merecer atenção e elogios internacionais. De acordo com os peritos, a chave do sucesso pode estar na capacidade de adaptação da população, das empresas e dos serviços públicos.





Bélgica

Desde o início da pandemia, a Bélgica já registou mais de 10 mil mortes (perto de 0,1% da população total), além de 117.115 casos (1%).

No pico da pandemia, em abril, a Bélgica tinha registado mais de 250 mortes diárias durante cerca de dez dias, com um recorde de 321 óbitos em 8 de abril. Durante o mês de abril chegavam a verificar-se mais de dois mil novos casos diários, o mesmo número que se verifica atualmente.

Desde o verão, as capacidades de rastreio aumentaram acentuadamente, levando a um forte aumento na curva dos casos positivos, particularmente marcada em setembro pelo fim das férias e o início das aulas em escolas e universidades, segundo as autoridades sanitárias belgas.

Alemanha

Na Alemanha, a segunda vaga parece estar a ser mais tranquila do que a primeira. Em abril chegaram a ser registados quase 7 mil casos diários. Em setembro houve dias em que os novos casos se aproximaram dos 2.500, mas nunca passou disso.

Mesmo assim, a Alemanha anunciou esta terça-feira novas medidas de contenção para conter o avanço da Covid-19 Merkel e os governadores estaduais decidiram limitar o número de pessoas em eventos públicos.

Merkel afirmou que o objetivo das novas medidas é antecipar o aumento nos casos e evitar a necessidade de um segundo lockdown nacional.





Suécia

As autoridades suecas que optaram por um modelo menos restritivo do que outros países durante a pandemia tiveram uma das piores primeiras vagas de Covid-19. No entanto pareciam estar a lidar melhor com o coronavírus nas últimas semanas do que os outros países europeus. Mas os últimos dias têm vindo a contrariar essa ideia de sucesso retumbante.

As autoridades de saúde da Suécia registaram 752 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o máximo diário no país nórdico desde junho passado, depois de alguns dias com os números a variarem entre os 400 e os 600.









Portugal



Portugal contabiliza esta quinta-feira mais seis mortos relacionados com a Covid-19 e 854 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.977 mortes e 76.396 casos de infeção, estando hoje ativos 25.482 casos, mais 441 do que na quarta-feira.



Portugal está também a ter uma segunda vaga semelhante à primeira, apesar de ainda não ter atingido o pico registado em abril.