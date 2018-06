O irmão da infanta Cristina de Espanha, Iñaki Urdangarin, entregou-se esta segunda-feira de manhã na prisão de Brieva, Ávila, em Espanha, para cumprir uma pena de cinco anos e dez meses de prisão pelo seu papel no caso Nóos. A justiça espanhola deu cinco dias ao cunhado do Rei Felipe VI para ingressar numa prisão à sua escolha.A lei espanhola prevê que qualquer condenado, a não ser que esteja em prisão preventiva, possa apresentar-se num qualquer estabelecimento prisional à sua escolha. Brieva é uma prisão feminina onde já estiveram detidos alguns homens numa ala à parte, por razões especiais de segurança. O ex-director da Guardia Civil, Luis Roldan, cumpriu pena nesta prisão.Iñaki recebeu ordem de prisão por parte do Supremo Tribunal de Espanha a cinco anos e dez meses de prisão por desvio de fundos, prevaricação, fraude contra o erário público, delitos fiscais e tráfico de influências, no âmbito do caso Nóos. O antigo desportista de andebol foi considerado culpado de todos os crimes de que era acusado, tendo sido absolvido apenas do crime de falsificação de documento.O cunhado do rei passará pelos mesmos processos que os restantes prisioneiros, como a consulta realizada pelos serviços médicos e por uma equipa de assistentes sociais e psicólogos, informa o jornal espanhol El Mundo.Segundo o diário, o ex-jogador recebeu uma brochura com 36 páginas contendo informações úteis sobre os seus direitos e deveres. Segundo as regras da prisão, o antigo duque de Palma de Maiorca poderá fazer um máximo de dez chamadas telefónicas semanais, de cinco minutos cada, para números previamente autorizados. Já relativamente a missivas escritas, poderá enviar e receber as que bem entender e para os destinatários que quiser.Segundo concluiu a justiça espanhola, o marido da infanta Cristina, irmã de Felipe VI, utilizou as suas ligações à família real para ganhar concursos públicos para organizar, entre outros, eventos desportivos, tendo em seguida desviado fundos para a Aizoon, uma empresa que geria em conjunto com a esposa e utilizava para financiar um estilo de vida de luxo.