Um cúmplice de dez homicídios cometidos por neo-nazis na Alemanha foi libertado. O Tribunal Regional Superior de Munique decidiu colocar Ralf Wohlleben, de 43 anos, em liberdade condicional depois de ter aplicado uma pena de prisão perpétua a Beate Zschaepe, outro membro do grupo Nacional-Socialismo Clandestino (NSU).Este grupo foi responsável pela morte de oito turcos, um grego e uma agente da polícia alemã entre 2000 e 2007.Ralf Wohlleben estava preso há seis anos e oito meses. O Tribunal teve isso em conta para o deixar cumprir o resto da pena em liberdade condicional.Quando julgado, Ralf foi considerado uma espécie de "espírito-guia" e de "planeador" dos crimes do grupo Nacional-Socialismo Clandestino. Foi condenado a dez anos por conseguir as armas usadas para nove assassinatos e esconder os homicidas Uwe Boehnhardt e Uwe Mundlos, que se suicidaram em 2011 depois de a polícia ter descoberto o NSU.