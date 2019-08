Crianças desenvolvem ‘síndrome de lobisomem’ com medicamento contaminado

Cerca de dezasseis crianças contraíram ‘síndrome de lobisomem’ depois de terem tomado um medicamento contaminado em Espanha. As vítimas desenvolveram hipertricose - uma mutação genética que gera o crescimento excessivo de pelos em todo o corpo - após ingerirem uma fórmula que continha minoxidil – um remédio para a queda de cabelo.

A Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários já retirou os medicamentos do mercado. A medicação, da empresa farmacêutica Farma-Química Sur SL, devia conter apenas omeprazol, usado para tratar a indigestão e o refluxo ácido.

As autoridades acreditam que a contaminação pode ter afetado 30 farmácias de Andaluzia, no sul de Espanha, e mais de 50 lotes do medicamento. A licença da Farma-Química Sur foi suspensa após o sucedido, além de ter sido proibida de fabricar, importar ou distribuir remédios.

Segundo o jornal espanhol Granada Hoy, a empresa tem um fornecedor na Índia - local onde terá ocorrido a contaminação. As autoridades espanholas afirmam ainda que o problema apenas aconteceu nas fórmulas infantis do medicamento e que os adultos que tomaram as cápsulas de omeprazol não apresentam riscos de desenvolver a ‘síndrome do lobisomem’. Os efeitos nas crianças cessaram assim que deixaram de tomar o medicamento.