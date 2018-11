Impresso do site da Revista SÁBADO, em www.sabado.pt

Criança francesa é espancada pela família por se recusar a fazer os trabalhos de casa

O menor de nove anos foi espancado até à morte por um ou vários membros da sua família com objectos contundentes em Mulhouse, França. As autoridades do país acreditam que terá sido o responsável pela sua morte e os outros familiares assistiram ao incidente.