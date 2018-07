Ataque foi deliberado, acreditam autoridades.

Um rapaz de três anos ficou gravemente ferido na sequência de um ataque com ácido em Worcester, Reino Unido. Está a ser tratado no hospital às queimaduras graves no braço e na face.



A polícia de West Mercia divulgou imagens de três homens que quer interrogar.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwestmerciapolice%2Fposts%2F10156441512303168&width=500" width="500" height="637" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>



O incidente ocorreu no sábado, dia 21, dentro de uma loja em Worcester, às 14h15.



Mark Travis, superintendente da polícia, afirmou: "Nesta altura estamos a tratar da ocorrência como um ataque deliberado a um menino de três anos." O incidente irá "chocar a comunidade local" e a polícia está a investigar para chegar aos responsáveis.



Não se sabe o que motivou o ataque à criança, nem se sabe qual foi a substância concreta usada.