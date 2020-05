A Comissão Europeia pediu aos líderes dos governos europeus que utilizassem aplicações de rastreio de contactos de covid-19, à semelhança do que está a acontecer em vários países asiáticos. A instituição diz que essa utilização não deve ser imposta aos cidadãos, mas sim que estes se proponham a fazê-lo de forma voluntária, de forma a diminuir os riscos de contágio numa altura em que se começa a observar algum desconfinamento.

Os países estão a testar diversas aplicações para serem usadas nos telemóveis que ajudem a rastrear o percurso das pessoas. A Comissão Europeia, num comunicado citado pela Reuters, exige que o uso destas aplicações seja voluntário, impedindo que os países ordenem o uso massificado, em respeito pelas liberdades individuais dos cidadãos.

"As aplicações de rastreio devem ser voluntárias, transparents, temporárias, seguras, usarem dados anonimizados, devem recorrer a tecnologia Bluetooth e devem poder ser acedidas além fronteiras independentemente do sistema operativo", refere o dito comunicado.

Na Coreia do Sul, o rastreamento de contatos foi essencial para ajudar a travar o vírus, além dos testes em massa e do confinamento dos infetados.

Como funciona o rastreamento?

O primeiro passo é a instalação de uma aplicação no telemóvel com acesso ao GPS do dispositivo. O Bluetooth é essencial para a detecção de proximidade, sendo que a aplicação gere sinais que são partilhados com outros telemóveis com estas aplicações.

Se um dos utilizadores tiver sintomas de covid-19 pode marcar-se para que quem esteve nos mesmos locais que ele se possa prevenir e até mesmo testar. Está também a ser testada a hipótese de, em caso de teste positivo, a aplicação enviar esta informação diretamente para Bruxelas.

A Comissão Europeia considera que este tipo de tecnologia é essencial para a retoma da atividade econômica, principalmente no sector do turismo e nas exportações.

Em entrevista à

, o economista Pedro Pita Barros referiu que "num trabalho em curso, em que está envolvida a Nova School of Business and Economics, o Centro de Economia da Saúde da Universidade de Hamburgo, o departamento de Economia da Universidade Eramus de Roterdão e a escola de economia e gestão da Universidade Bocconi de Milão, encontramos que no Norte da Europa, Dinamarca, França, Alemanha, há maior oposição à utilização dos telemóveis para rastrear as pessoas com COVID-19 do que no Sul da Europa, em Portugal e Itália".