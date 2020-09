Covid-19: surfista infetada e detida tinha levado o filho à escola

#SanSebastián Una joven infectada de #covid19 es sorprendida haciendo surf en la playa de #Zurriola y luego intenta huir de la Ertzaintza. La mujer, socorrista de La Concha, fue detenida por desobediencia grave y delito contra la Salud Pública.@JavierSanz pic.twitter.com/CfySHZbwNF — eSPAINews (@eSPAINews) September 7, 2020

A mulher que foi detida esta segunda-feira depois de fugir do confinamento obrigatório para ir surfar numa praia espanhola tinha levado, nessa mesma manhã, o filho de cinco anos à escola, apesar de estar infetada com covid-19, revela uma fonte em declarações ao 20 Minutos.De acordo com aquele site, a mulher era nadadora-salvadora numa praia ao lado daquela em que foi apanhada a quebrar o confinamento, tendo escolhido outra praia para passar despercebida.A mulher foi acusada de delito de desobediência, resistência às autoridades e atentado contra a saúde pública.A surfista recusou-se a cumprir as ordens da polícia que exigiu que saísse da água e se aproximasse da costa.