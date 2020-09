Covid-19: jogo de futebol coloca 300 pessoas em isolamento

Uma equipa de futebol inglesa pediu desculpa depois de 300 pessoas terem de entrar em isolamento profilático depois de um jogo solidário. A equipa admitiu que as medidas anti-covid-19 do jogo que aconteceu a 30 de agosto não "foram rígidas o suficiente". Foram detetados 28 casos positivos entre pessoas que marcaram presença no evento desportivo.O Conselho Municipal de Durham pediu então a todos os 300 adeptos que assistiram ao jogo no Fence Houses em Houghton-le-Spring para se isolarem durante 15 dias.O Burnside Working Men’s Club (WMC) lançou um comunicado onde afirma ter ficado "profundamente arrependido" que o evento tenha tido um efeito tão grande na transmissão da covid-19. O porta-voz da equipa escreveu no Facebook: "Gostaria de começar por dizer que toda a equipa do Burnside Working Men’s Club deseja as melhoras aos infetados pela covid-19 na sequência do evento de 30 de agosto e que recuperem rápido".A equipa está a ajudar as autoridades de saúde a encontrarem todos os presentes, lembrando que é muito importante que todos sejam testados.O Reino Unido está preocupado com o aumento do número de casos de infeção no Reino Unido com covid-19 nos últimos dias. "O número de casos aumentou nos últimos dias em todo o Reino Unido. Estou obviamente preocupado. Mas uma segunda vaga não é inevitável, depende das ações que todos tomarmos. Claro que o Governo está preocupado e mantemos todas as opções abertas, mas todos têm um papel", afirmou o ministro da saúde.Além do sistema de teste e rastreamento e da aplicação de restrições para conter surtos locais, referiu as recomendações do Governo à população para lavar as mãos, manter o distanciamento social e usar máscaras, uma campanha resumida com o slogan "Hands, Face, Space" [mãos, cara, espaço].Há cerca de duas semanas que o Reino Unido tem registado diariamente mais de mil novas infeções, tendo no domingo e segunda-feira identificado quase três mil novas infeções.O aumento tem sido mais acentuado entre os jovens entre 17 e 21 anos, mas há uma tendência geográfica crescente em todo o Reino Unido.O Reino Unido registou até segunda-feira 41.554 mortos durante a pandemia covid-19, o número mais alto na Europa e o quinto a nível mundial, atrás dos EUA, Brasil, India e México.COm Lusa