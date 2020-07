Covid-19: Itália contabiliza 386 novos casos nas últimas 24 horas

A Itália contabilizou 386 novos casos de contágio da covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando o total para 247.158 infetados desde que começou a emergência no país, a 21 de fevereiro, anunciou hoje a Proteção Civil.O número é superior aos 200 casos, em média, que o país vinha a registar nos últimos dias, mas também foram realizados mais testes: quase 62.000 hoje, em comparação com os 56.000 de quarta-feira.Nas últimas 24 horas morreram três pessoas (35.132 no total), foram curados 765 pacientes (199.796 no total) e o número atual de positivos é de 12.230.Dos 386 novos casos, a região de Veneto, no norte, registou 112, um número muito alto e que o presidente regional, Luca Zaia, atribuiu a um surto num centro de acolhimento de migrantes.Zaia indicou que estão a ser feitos os controlos necessários para evitar que o vírus se propaga e que os migrantes contagiados sejam isolados.A Lombardia, zona mais afetada do país, registou 88 novas infeções e apenas cinco regiões não registaram qualquer caso.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 667 mil mortos e infetou mais de 17 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.