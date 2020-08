Covid-19: Itália com quatro mortos e 259 novos casos

A Itália registou quatro mortos e mais 259 contágios nas últimas 24 horas, cerca de metade das infeções de domingo, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde italiano.No total, registam-se 250.825 pessoas infetadas desde a confirmação do primeiro caso em Itália, no passado dia 21 de fevereiro.A subida de 259 novos positivos indica uma inflexão na curva da pandemia, que estava a subir na última semana, com 552 novos casos na sexta-feira e 463 no domingo.Com os dados de hoje, o total de vítimas mortais em Itália em consequência da doença covid-19 ascende agora a 35.209.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 731 mil mortos e infetou mais de 19,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 1.759 pessoas das 52.825 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.