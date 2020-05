A carregar o vídeo ...

chefe do governo de Espanha, Pedro Sánchez, advertiu que é necessária muita prudência. "Devemos ser muito prudentes, não dispomos de um manual infalível. Não há nenhum país do mundo que tenha conseguido voltar à normalidade", lembrou. O país vizinho, o segundo com mais infeções no mundo, definiu horários em que as pessoas podem sair à rua, tentando evitar grandes ajuntamentos.

Pronto para uma abertura, ainda meio contida, já a partir desta segunda-feira, Portugal não é o primeiro país europeu a levantar o confinamento obrigatório. A grande preocupação das autoridades de saúde é garantir que esta abertura não cria um descalabro no número de infeções. A Dinamarca e a República Checa, por exemplo, já começaram a levantar a quarentena até ao momento e não notaram um grande aumento de casos.No total, nas últimas semanas, metade dos países tem vindo a levantar algumas restrições e uma dezena deve fazê-lo em breve (como Portugal). Na Dinamarca, onde as creches e escolas começaram a reabrir há duas semanas, abriram também já cabeleireiros e pequenas empresas no início da semana passada. "Não há sinais de que esta reabertura parcial tenha causado algum foco grande de infeção", explicou o cientista dinamarquês Christian Wejse ao jornal britânico The Guardian, acrescentando ainda que, para já, não acredita ser provável uma nova vaga do novo coronavírus.Também o ministro da saúde checo, Adam Vojtech, disse que o número de novos casos no país tem estado abaixo dos 100 nos últimos oito dias e que até ao momento a reabertura não causou nenhum pico de novos casos. "Vamos proceder de forma cuidadosa e de forma gradual e acreditamos que estamos no bom caminho", afirmou.Uma das condições essenciais para continuar a abrir os negócios, segundo as autoridades locais, é continuarem a estar em vigor as regras de distanciamento social.Já na Alemanha, Merkel tem sido mais cuidadosa, dizendo que abrir cafés e restaurantes pode ser, para já, prejudicial aos esforços alemães. "Não temos nenhum medicamento, nenhuma vacina contra o vírus e por isso o objetivo vai ser sempre abrandá-lo", disse a Merkel esta semana, quando o seu país começou a aligeirar algumas medidas, permitindo a abertura de algumas lojas.Espanha, à semelhança de Portugal, vai começar a abrir gradualmente os espaços a 2 de maio. Mas oA França, por sua vez, vai fazer uma abertura por regiões, ideia que a ministra da Saúde nacional rejeitou por Portugal ser um país muito pequeno.Já Giuseppe Conte, o chefe de governo italiano, o país segundo país com mais mortes no mundo inteiro, anunciou que qualquer regresso à normalidade será feito sob um grande escrutínio para impedir que haja um novo pico.

Com 28.236 mortos, a Itália continua a ser o país mais atingido pelo novo coronavírus desde que este foi detetado no final de dezembro, em Wuhan, no centro da China. A lista dos países com mais óbitos completa-se com Reino Unido, com 27.510 óbitos, Espanha, com 24.824, e França, com 24.594.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 233 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Cerca de 987 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.007 pessoas das 25.351 confirmadas como infetadas, e há 1.647 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.