Covid-19: Bélgica retoma aulas presenciais nas escolas em setembro

A Bélgica vai retomar as aulas presenciais nas escolas para todos os alunos em setembro, de acordo com a ministra da Educação da Federação da Valónia-Bruxelas, Caroline Désir.

A ministra explicou que a intenção das autoridades belgas é "restaurar completamente" o controlo da frequência escolar obrigatória.

"A obrigatoriedade escolar será plena a partir de setembro, quaisquer que sejam as circunstâncias", declarou ainda Caroline Désir, nesta semana.

Estas previsões não surpreendeem, especialmente considerando que os alunos do jardim de infância e do ensino fundamental já podem frequentar escolas com medidas mínimas de segurança desde o início de junho, embora a frequência continue a ser voluntária.

As aulas na Bélgica foram retomadas em 18 de maio, começando com os alunos da primeira e sexta séries e o último ano do ensino médio.

As instruções de segurança iniciais incluíam deixar uma distância de quatro metros quadrados entre os alunos nas salas de aula e 1,5 metros quando saíam para o recreio, além do uso de máscaras para os professores.

As autoridades avisaram que a situação seria revista à luz da evolução do vírus, mas acreditava-se que a maioria dos estudantes não voltaria fisicamente à escola até setembro.

No entanto, em 27 de maio, o Executivo Federal e as entidades competentes em educação (regiões e comunidades linguísticas) decidiram que todos os alunos da pré-escola e do ensino fundamental poderiam regressar à escola a partir do início de junho, praticamente sem medidas de distância social.

Para possibilitar esse retorno geral, as instruções de segurança tiveram que ser flexibilizadas: a partir de agora não será mais necessário deixar distância entre os alunos nas aulas ou nos recreios e não será obrigatório o uso de uma máscara para os professores nas salas de aula.

Para controlar os contactos de alguma forma, os grupos de cada turma serão considerados uma "bolha" e devem permanecer juntos durante o horário escolar, recreio e almoço, de acordo com o diretor da escola Sainte-Agnès em Rixensart (Valónia).

Além disso, medidas de higiene serão aplicadas a todos os ciclos educacionais, incluindo lavagem frequente das mãos, e salas de aula, corredores e salas dos funcionários devem ser ventilados o tempo todo, recorrendo a atividades externas sempre que possível.

Cada escola terá que elaborar um plano de emergência no caso de um surto do novo coronavírus.

Apesar da possibilidade de retornar à sala de aula, muitos pais decidiram não mandar agora os seus filhos para as escolas, pois a frequência não é obrigatória.

Apesar dessa convicção, a frequência escolar voluntária suscitou um debate geral, pois a perda prolongada de contacto com a escola por estudantes com um contexto socioeconómico e familiar mais desfavorável pode aumentar a desigualdade e o abandono escolar.

É por isso que o Governo belga considera necessário que, a partir de setembro, todas as crianças retomem seus vínculos com a escola, mesmo que em meio período.

Além disso, segundo Caroline Désir, no próximo ano a idade da escolaridade obrigatória para crianças belgas mudará, passando dos cinco para os seis anos.

A Bélgica tem hoje 59,819 casos registados de covid-19 e 9,646 mortes confirmadas.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 423 mil mortos e infetou mais de 7,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.