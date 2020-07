Covid-19: Alemanha regista número de novos casos mais alto num só dia desde maio

A Alemanha identificou 902 novos casos nas últimas 24 horas, o número mais alto desde maio, com a exceção do surto registado numa fábrica de carne, no mês passado, na localidade de Gütersloh.Desde o início da pandemia de covid-19, a Alemanha já registou 207.828 casos, 191.800 considerados curados. De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), há mais seis vítimas mortais que no dia anterior, para um total de 9.134.A Baviera, o Estado federado mais afetado, superou os 50 mil casos total de infeções, chegando aos 50.806 e 2.622 óbitos.A partir de hoje, os viajantes que chegam à região através da autoestrada 8, podem ser testados. Nas primeiras quatro horas desta operação, 48 pessoas fizeram a prova.Várias regiões querem introduzir o requisito obrigatório de uso de máscara nas escolas, aplicando-se o regulamento a crianças, professores e funcionários. Em Berlim, as aulas deverão recomeçar a 10 de agosto.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 667 mil mortos e infetou mais de 17 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 1.727 pessoas das 50.868 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.