O que deve fazer Itália para ter luz verde de Bruxelas para uma proposta orçamental que desafia as regras europeias? No entender do primeiro-ministro português, Roma deve seguir o exemplo do Governo luso. À saída da cimeira europeia que terminou esta quinta-feira, 18 de Outubro, em Bruxelas, António Costa não quis comentar a proposta orçamental apresentada pela Itália notando que nesta altura há um "diálogo em curso" entre Bruxelas e Roma.





O primeiro-ministro esclareceu que a questão italiana "não foi objectivo de discussão" no Conselho Europeu para depois dizer esperar que "todos os países hajam de forma responsável". Porque "como Portugal pôde demonstrar, é possível virar a página da austeridade e cumprir as regras [europeias] de forma a participar activamente na Zona Euro".Costa abordou desta forma o embate entre o governo italiano e as instâncias europeias, nomeadamente a Comissão Europeia que, segundo a imprensa especializada em assuntos europeus, deverá fazer chegar, ainda hoje, a Roma uma carta com pedido de informação adicional acerca das propostas orçamentais do executivo transalpino.