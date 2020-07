Costa revela que Fundo de Recuperação vai garantir 15,3 mil milhões a Portugal

O pré-acordo alcançado na última madrugada que corta o montante do Fundo de Recuperação (Próxima Geração UE), assim como a verba a distribuir a fundo perdido, ficou no "limite" do que poderia ser considerado um "bom acordo", defendeu António Costa à entrada para o plenário a 27 neste quarto dia da cimeira.

O primeiro-ministro adiantou depois que, no âmbito deste fundo de relançamento e tendo em conta as "suas diferentes dimensões", Portugal receberá 15,3 mil milhões de euros para executar entre 2021 e 2026, um montante a que acrescerão ainda os meios disponibilizados pelo próximo quadro financeiro plurianual (QFP, 2021-27), cujos contornos terão ainda de ser fechados.



Costa detalhou depois a medida do impacto do corte de fundos para Portugal face à proposta inicialmente colocada em cima da mesa pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. "No nosso caso concreto há uma diferença de 400 milhões de euros entre as [duas] propostas", disse explicando, porém, que a diferença líquida face à anterior proposta é de 230 mil milhões de euros, os quais serão compensados pelo próximo orçamento comunitário, além de que os cortes tocam apenas "marginalmente nos programas nacionais".



O líder português precisou que o QFP tem mecanismos de compensação e adiantou que a nova proposta reduz os descontos concedidos aos contribuintes líquidos para o orçamento comunitário: "Nós pagamos para os descontos, portanto a diferença líquida são 230 milhões de euros".



Após três dias e três noites de negociações difíceis e desgantantes, ao final da última madrugada os líderes europeus atingiram um acordo de princípio que reduz a verba do Próxima Geração UE dos 750 mil milhões de euros inicialmente propostos para 700 mil milhões.



A maior diferença diz respeito ao rácio entre subvenções e empréstimos, agora com um maior equilíbrio entre as duas modalidades. Em vez dos 500 mil milhões que a Comissão Europeia avançou, e que Charles Michel reiterou, a fundo perdido, a verba a alocar via subvenções é cortada para 390 mil milhões de euros (corte de 20%), pelo que o montante a distribuir a título de empréstimos passa de 250 mil milhões para 310 mil milhões de euros.



O governante português reconhece tratar-se de uma "redução significativa" tanto no "montante global do fundo" como na verba a transferir a fundo perdido para os Estados-membros, contudo faz questão de sublinhar tratar-se de um "passo histórico" uma vez que, pela primeira vez, a Comissão Europeia irá emitir dívida conjunta para financiar o relançamento económico dos Estados-membros, sendo que mais de metade desse financiamento será feito através de subvenções. É um "bom acordo" que fica precisamente no ponto "limite" a partir do qual deixaria de ser um bom compromisso, sustentou.