A futura presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu que iria formar um executivo paritário e António Costa acedeu ao pedido. De acordo com o Público, o primeiro-ministro avançou com os nomes de Pedro Marques e Elisa Ferreira para ocupar o cargo de comissário europeu.

O jornal avança que o antigo ministro das Infraestruturas, cabeça-de-lista do PS nas eleições europeias, e a atual vice-governadora do Banco de Portugal estiveram reunidos em Bruxelas com a presidente eleita a 16 de julho, que estará em contacto com as pessoas indicadas pelos Estados-membros para integrar o seu colégio de comissários.

Porta-voz de von der Leyen referiu ao Público que estas reuniões são apenas "breves encontros informais", visto que o prazo de apresentação das candidaturas termina a 26 de agosto. Estes nomes serão propostos por cada país em setembro e haverá depois audições para validar as escolhas.

Entre os 18 Estados-membros que já nomearam candidatos, existem 12 homens e seis mulheres. Ursula von der Leyen apelou aos chefes de Estado e de Governo que indicassem duas alternativas, feminina e masculina, para o cargo de comissário e já referiu que poderia ser obrigada a vetar as escolhas de países se estas interferissem com o seu objetivo de paridade na Comissão Europeia.